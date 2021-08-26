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В Кабуле сообщают о седьмом взрыве

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Вашингтон, Четверг 26 августа 2021 23:17
В Кабуле сообщают о седьмом взрыве Фото: в Кабуле прогремел еще один взрыв (internethaber.com)
Автор: Артур Родивилов

В Кабуле произошел седьмой взрыв. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на афганского журналиста Муслима Ширзада.

Очевидцы пишут о большой звуковом хлопке.

Ранее в результате теракта возле аэропорта Кабула погибли 12 американских военных - 11 морских пехотинцев и один медик. Ранения получили 15 военнослужащих США.

Пентагон обвинил боевиков террористической организации ИГИЛ в организации взрывов в Кабуле.

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Кабул Взрыв
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