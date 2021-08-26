В Кабуле сообщают о седьмом взрыве
Фото: в Кабуле прогремел еще один взрыв (internethaber.com)
В Кабуле произошел седьмой взрыв. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на афганского журналиста Муслима Ширзада.
Очевидцы пишут о большой звуковом хлопке.
7th explosion - back to back in Kabul— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 26, 2021
Ранее в результате теракта возле аэропорта Кабула погибли 12 американских военных - 11 морских пехотинцев и один медик. Ранения получили 15 военнослужащих США.
Пентагон обвинил боевиков террористической организации ИГИЛ в организации взрывов в Кабуле.