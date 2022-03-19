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Из-за потерь в Украине. Россия стянула в Беларусь подразделения с Дальнего Востока

Фото: российские войска перебрасываются с Дальнего Востока (facebook com mod mil rus)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация перебросила в Беларусь отдельные воинские подразделения с Дальнего Востока. Предполагается, что это сделано для восполнения потерь на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Для восполнения потерь группировки Восточного военного округа на территорию Республики Беларусь переброшены отдельные подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает военные действия России против Украины. Он также подчеркнул, что война сама по себе не приемлема.

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