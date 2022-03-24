ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Потерь много, технику взрывают": СБУ перехватила очередной разговор оккупанта

Новина українською →
Украина, Четверг 24 марта 2022 14:58
"Потерь много, технику взрывают": СБУ перехватила очередной разговор оккупанта Фото: СБУ перехватила разговор оккупанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности перехватила разговор российского оккупанта, который рассказывал о боевых действиях под Киевом. Российский солдат заявил об огромных потерях врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оккупант по телефону рассказывал о боях под Киевом. Он отметил, что сейчас вражеские войска обороняются, лишь изредка выходят в наступление, где несут большие потери.

"Ты в окопе, и обломки вот летят. Обломками наших пацанов очень многое убило. Пацаны молодые по 19-20 лет. За сутки сплю 6 часов. Страшно!... Потерь много просто: технику взрывают, ребята гибнут. И так вот каждый день... Позавчера в наступление ездили: БМП потеряли, 80-ку, и людей очень много. Теперь в обороне стоим. В окопы просто закапываемся и стоим", - рассказал оккупант.

Напомним, ранее СБУ опубликовала перехваченный разговор, в котором оккупанты рассказали, что на войну в Украине отправят срочников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Служба безопасности Украины
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране