"Втрат багато, техніку підривають": СБУ перехопила чергову розмову окупанта
Служба безпеки перехопила розмову російського окупанта, який розповідав про бойові дії під Києвом. Російський солдат заявив про величезні втрати ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Окупант по телефону розповідав про бої під Києвом. Він зазначив, що наразі ворожі війська обороняються, лише зрідка виходять в наступ, де зазнають великих втрат.
"Ти в окопі, і уламки ось летять. Уламками наших пацанів дуже багато вбило. Пацани молоді по 19-20 років. За добу сплю 6 годин. Страшно!... Втрат багато просто: техніку підривають, хлопці гинуть. І так ось щодня... Позавчора в наступ їздили: БМП втратили, 80-ку, і людей дуже багато. Тепер в обороні стоїмо. В окопи просто закопуємось і стоїмо", - розповів окупант.
Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала перехоплену розмову, в якій окупанти розповіли, що на війну в Україні відправлять строковиків.
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