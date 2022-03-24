"Втрат багато, техніку підривають": СБУ перехопила чергову розмову окупанта

Окупант по телефону розповідав про бої під Києвом. Він зазначив, що наразі ворожі війська обороняються, лише зрідка виходять в наступ, де зазнають великих втрат.

"Ти в окопі, і уламки ось летять. Уламками наших пацанів дуже багато вбило. Пацани молоді по 19-20 років. За добу сплю 6 годин. Страшно!... Втрат багато просто: техніку підривають, хлопці гинуть. І так ось щодня... Позавчора в наступ їздили: БМП втратили, 80-ку, і людей дуже багато. Тепер в обороні стоїмо. В окопи просто закопуємось і стоїмо", - розповів окупант.