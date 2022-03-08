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После потерь под Харьковом российские мотострелки убежали в Белгородскую область

Автор: Антон Федорцив

25-я отдельная мотострелковая бригада российских войск после значительных потерь вышла из зоны боевых действий в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Формирование понесло непоправимые потери в районе Харькова. Подразделения 25-й омсбр покинули зону боевых действий.

В настоящее время остатки оккупантов вернулись в Нехотеевку (Белгородская область). Там подразделение 6-й армии РФ постарается реализовать меры по восстановлению боеспособности.

Подробнее о том, что сейчас происходит в городе, оперативная информация о ситуации в Харькове, важные сообщения от властей – в текстовом онлайне РБК-Украина.

К слову, российские оккупанты хаотической стрельбой пытались сорвать эвакуацию из Сум.

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