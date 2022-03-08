Після втрат під Харковом російські мотострілки втекли в Бєлгородську область

25-та окрема мотострілецька бригада російських військ після значних втрат вийшла з зони бойових дій на Харківщині.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Формування зазнало непоправних втрат у районі Харкові. Підрозділи 25-ї омсбр покинули зону бойових дій.
Нині залишки окупантів повернулися до Нехотєєвки (Бєлгородська область). Там підрозділ 6-ї армії РФ намагатиметься реалізувати заходи відновлення боєздатності.
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До слова, російські окупанти хаотичною стріляниною намагалися зірвати евакуацію із Сум.
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