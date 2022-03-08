RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Після втрат під Харковом російські мотострілки втекли в Бєлгородську область

Автор: Антон Федорців

25-та окрема мотострілецька бригада російських військ після значних втрат вийшла з зони бойових дій на Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Формування зазнало непоправних втрат у районі Харкові. Підрозділи 25-ї омсбр покинули зону бойових дій.

Нині залишки окупантів повернулися до Нехотєєвки (Бєлгородська область). Там підрозділ 6-ї армії РФ намагатиметься реалізувати заходи відновлення боєздатності.

Детальніше про те, що зараз відбувається в місті, оперативна інформація про ситуацію в Харкові, важливі повідомлення від влади - в текстовому онлайні РБК-Україна.

До слова, російські окупанти хаотичною стріляниною намагалися зірвати евакуацію із Сум.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійська РФВторгнення Росії до України