После потерь под Харьковом российские мотострелки убежали в Белгородскую область

25-я отдельная мотострелковая бригада российских войск после значительных потерь вышла из зоны боевых действий в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Формирование понесло непоправимые потери в районе Харькова. Подразделения 25-й омсбр покинули зону боевых действий.

В настоящее время остатки оккупантов вернулись в Нехотеевку (Белгородская область). Там подразделение 6-й армии РФ постарается реализовать меры по восстановлению боеспособности.

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