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Після втрат під Харковом російські мотострілки втекли в Бєлгородську область

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Харківська область, Вівторок 08 березня 2022 14:10
Після втрат під Харковом російські мотострілки втекли в Бєлгородську область Фото: Український військовий поруч із розбитою колоною РФ (УНІАН)
Автор: Антон Федорців

25-та окрема мотострілецька бригада російських військ після значних втрат вийшла з зони бойових дій на Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Формування зазнало непоправних втрат у районі Харкові. Підрозділи 25-ї омсбр покинули зону бойових дій.

Нині залишки окупантів повернулися до Нехотєєвки (Бєлгородська область). Там підрозділ 6-ї армії РФ намагатиметься реалізувати заходи відновлення боєздатності.

Детальніше про те, що зараз відбувається в місті, оперативна інформація про ситуацію в Харкові, важливі повідомлення від влади - в текстовому онлайні РБК-Україна.

До слова, російські окупанти хаотичною стріляниною намагалися зірвати евакуацію із Сум.

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