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Потеплішає, але місцями дощ та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Україна, Вівторок 19 грудня 2023 07:00
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Потеплішає, але місцями дощ та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 19 грудня, потеплішає до +8 градусів. Місцями очікується невеликий дощ та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

У північній частині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

На північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень +3+8 тепла, у східних та Сумській областях впродовж доби від -1 до +4 градусів.

Потеплішає, але місцями дощ та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода у Києві та області

У столиці та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області +3+8 тепла, у Києві +5+7 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.

Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що до кінця грудня в Україні збережеться плюсова температура. Втім, прогноз ще може змінитися.

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