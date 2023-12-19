Потеплішає, але місцями дощ та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на сьогодні

В Україні сьогодні, 19 грудня, потеплішає до +8 градусів. Місцями очікується невеликий дощ та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

У північній частині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

На північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.



Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вдень +3+8 тепла, у східних та Сумській областях впродовж доби від -1 до +4 градусів.

Погода у Києві та області

У столиці та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області +3+8 тепла, у Києві +5+7 градусів.