Потеплішає, але місцями дощ та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на сьогодні
В Україні сьогодні, 19 грудня, потеплішає до +8 градусів. Місцями очікується невеликий дощ та ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
У північній частині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.
На північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень +3+8 тепла, у східних та Сумській областях впродовж доби від -1 до +4 градусів.
Погода у Києві та області
У столиці та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура по області +3+8 тепла, у Києві +5+7 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.
Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що до кінця грудня в Україні збережеться плюсова температура. Втім, прогноз ще може змінитися.
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