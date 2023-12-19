Потеплеет, но местами дождь и гололедица: прогноз погоды в Украине на сегодня
В Украине сегодня, 19 декабря, потеплеет до +8 градусов. Местами ожидается небольшой дождь и гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями.
В северной части небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем +3+8 тепла, в восточных и Сумской областях в течение суток от -1 до +4 градусов.
Погода в Киеве и области
В столице и области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура по области +3+8 тепла, в Киеве +5+7 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре.
Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что до конца декабря в Украине сохранится плюсовая температура. Впрочем, прогноз еще может измениться.
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