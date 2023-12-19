Потеплеет, но местами дождь и гололедица: прогноз погоды в Украине на сегодня

В Украине сегодня, 19 декабря, потеплеет до +8 градусов. Местами ожидается небольшой дождь и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В северной части небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.



Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.



Температура днем +3+8 тепла, в восточных и Сумской областях в течение суток от -1 до +4 градусов.

Погода в Киеве и области

В столице и области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области +3+8 тепла, в Киеве +5+7 градусов.