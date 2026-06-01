Потеплішає, але дощитиме: чого очікувати від погоди в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 1 червня, прогнозується тепла погода. Водночас у деяких регіонах можливі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У східних, західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі. На решті території без опадів.
Вранці у східних, більшості північних, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях подекуди туман, вдень у східних областях місцями грози.
Вітер північний, на Правобережжі південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 15-20°.
Фото: карта погоди в Україні 1 червня (facebook.com/UkrHMC)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні мінлива хмарність. без опадів.
По області вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 15-20°, у Києві 18-20°.
Нагадаємо, минулого тижня Україну накрила негода - відразу кілька областей опинились під впливом атмосферного фронту, який приніс штормовий вітер, зливи та град.
Тим часом метеорологи вже оприлюднили попередній прогноз на червень.