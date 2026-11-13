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Потеплішає до +20, у низці регіонів дощі та сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Потеплішає до +20, у низці регіонів дощі та сніг: якою буде погода в Україні сьогодні люстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 13 листопада (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 13 листопада, місцями потеплішає до +20°. Водночас у низці регіонів прогнозуються дощі з переходом у сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно. Невеликі, в західних областях помірні дощі; на Прикарпатті значні, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень з переходом у сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У південних та більшості центральних областей вранці туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с; на Прикарпатті та Закарпатті пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, вдень хуртовини.

Температура вдень 9-14°, у південній частині та більшості центральних областей 15-20°, на крайньому заході країни 3-8° тепла (в Карпатах зниження до 0-3° морозу).

Потеплішає до +20, у низці регіонів дощі та сніг: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 13 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, очікуються невеликі дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 9-14°, у Києві 11-13°.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця робочого тижня.

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