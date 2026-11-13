Потеплеет до +20, в ряде регионов дожди и снег: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 13 ноября, местами станет теплее до +20°. В то же время в ряде регионов прогнозируются дожди с переходом в снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно. Небольшие, в западных областях умеренные дожди; на Прикарпатье значительные, в Карпатах и Закарпатье сильные дожди, днем с переходом в снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В южных и большинстве центральных областей утром туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с; в Прикарпатье и Закарпатье порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, днем вьюги.

Температура днем 9-14°, в южной части и большинстве центральных областей 15-20°, на крайнем западе страны 3-8° тепла (в Карпатах понижение до 0-3° мороза).

Фото: какой будет погода в Украине 13 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области будет облачно, ожидаются небольшие дожди.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 9-14 °, в Киеве 11-13 °.