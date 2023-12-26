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Потеплішає до +14, місцями дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогназ погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 26 грудня, знову потеплішає, очікується до +14 градусів. У деяких регіонах можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вдень у північній та північно-східній частинах країни помірний дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вдень +6+11 тепла, на Прикарпатті та півдні країни до +14, у східних та північно-східних областях +3+8 градусів.

Фото: погода в Україні 26 грудня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві та області

У столиці та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень дощ.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура по області вдень +6+11 тепла, у Києві +8+10 градусів.

Однак синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київській області. Пориви вітру 15-20 м/с, I рівень небезпечності - жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, синоптики вже дали проноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

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