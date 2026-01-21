Потепління вже близько: синоптик назвала дату повернення "плюсів"

В Україні розпочинається поступове підвищення денної температури повітря, хоча ночі ще залишатимуться морозними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Антициклон і сонячна погода

За її словами, 21 січня погоду в Україні визначатиме антициклон, тому опадів не очікується. День буде сонячним і сухим по всій території країни.

Морози вночі, м’якша погода вдень

У нічні години температура повітря опускатиметься до до -17 градусів. Вдень у вівторок прогнозують від -4 до -8 градусів, на півночі місцями до -10 градусів, а на півдні країни температура може наблизитися до нуля.

Очікується південно-західний та південний вітер, який, за словами синоптика, свідчить про поступову зміну погодних процесів і наближення потепління.

Погода в Києві

У столиці вночі прогнозується від -12 до -14 градусів, удень - від -6 до -8. Опадів не буде, проте на дорогах збережеться ожеледиця.

Коли чекати плюсової температури

Наталка Діденко зазначає, що з 25-26 січня денна температура повітря в Україні досягатиме нульових значень і навіть невеликих "плюсів".