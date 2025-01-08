Потепління набере силу. Синоптик дала прогноз на сьогодні та найближчі дні в Україні
Сьогодні, 8 січня, в Україні та в найближчі дні очікується тепла погода. А вже на вихідних знову похолоднішає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"8 січня стовпчики термометрів протягом дня коливатимуться в межах +4...+9 градусів, на заході місцями до +9...+11, у центральних областях +7...+12 градусів, а в південній частині очікуються весняні +9....+14 градусів!" - розповіла вона.
Вдень у середу в Україні буде переважно сухо, опади ймовірні лише в Карпатах.
"А ввечері 8 січня дощ, місцями з мокрим снігом, передбачається на заході та півночі України", - зазначила синоптик.
Погода у Києві
У Києві у середу буде тепло, вночі +2...+4, вдень +5...+7 градусів.
Більша частина доби 8 січня - без опадів, лише ввечері пройде у столиці дощ. Вітер південно-західний, помірний.
Погода в Україні найближчими днями
9-10 січня в Україні втримається тепла погода, а з 11 січня в Україну прийде похолодання.
"Похолодання не буде сильним, вночі до невеликих "мінусів", а в денні години від -2....+3 градусів", - зазначила Діденко.
Детальніше про прогноз на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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