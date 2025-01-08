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Потепление наберет силу. Синоптик дала прогноз на сегодня и ближайшие дни в Украине

Украина, Среда 08 января 2025 07:00
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Потепление наберет силу. Синоптик дала прогноз на сегодня и ближайшие дни в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 8 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 8 января, в Украине и в ближайшие дни ожидается теплая погода. А уже на выходных снова похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"8 января столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +4...+9 градусов, на западе местами до +9...+11, в центральных областях +7...+12 градусов, а в южной части ожидаются весенние +9...+14 градусов!" - рассказала она.

Днем в среду в Украине будет преимущественно сухо, осадки вероятны только в Карпатах.

"А вечером 8 января дождь, местами с мокрым снегом, предполагается на западе и севере Украины", - отметила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве в среду будет тепло, ночью +2...+4, днем +5...+7 градусов.

Большая часть суток 8 января - без осадков, только вечером пройдет в столице дождь. Ветер юго-западный, умеренный.

Погода в Украине в ближайшие дни

9-10 января в Украине удержится теплая погода, а с 11 января в Украину придет похолодание.

"Похолодание не будет сильным, ночью до небольших "минусов", а в дневные часы от -2....+3 градусов", - отметила Диденко.

Подробнее о прогнозе на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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