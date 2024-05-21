Потепління до +28 і місцями дощі: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода в Україні в середу, 22 травня, буде теплою. Проте в деяких областях очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентр у Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність та без опадів. Проте на Закарпатті, Прикарпатті помірні, а вдень і на північному-сході країни невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +10 +15 градусів. Вдень прогнозується +23 +28 градусів. При цьому в Карпатах та на узбережжі морів буде +18 +23 градуси.

Погода у столичному регіоні

Завтра у Києві та області очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у Київській області становитиме вночі +10 +15 градусів, а вдень +23 +28. При цьому у Києві вночі буде +12 +14, а вдень близько +25 градусів.