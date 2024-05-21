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Потепление до +28 и местами дожди: прогноз погоды в Украине на завтра

Вторник 21 мая 2024 14:05
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Потепление до +28 и местами дожди: прогноз погоды в Украине на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине в среду, 22 мая, будет теплой. Однако в некоторых областях ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается переменная облачность и без осадков. Однако на Закарпатье, Прикарпатье умеренные, а днем и на северо-востоке страны небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10 +15 градусов. Днем прогнозируется +23 +28 градусов. При этом в Карпатах и на побережье морей будет +18 +23 градуса.

Потепление до +28 и местами дожди: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в столичном регионе

Завтра в Киеве и области ожидается переменная облачность, однако без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области составит ночью +10 +15 градусов, а днем +23 +28. При этом в Киеве ночью будет +12 +14, а днем около +25 градусов.

Отметим, что на этой неделе в Украине погода будет дождливая, однако ожидаются грозы. Кроме того, к концу недели ожидается жара, местами до +28 градусов.

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