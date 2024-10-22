Потепління до +19 та вітер: прогноз погоди в Україні на завтра

Вітер змінить свій напрямок з південно-західного на північно-західний, швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.

Нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, а на узбережжі Чорного моря стовпчики термометрів можуть піднятися до 10 градусів. Вдень очікується помірне потепління - температура становитиме від 11 до 16 градусів, у південних областях - від 14 до 19 градусів.

Погода на Київщині

У Київській області також зберігатиметься невелика хмарність, але опадів не передбачається. Вітер, як і в решті регіонів, спочатку буде південно-західним, а потім зміниться на північно-західний із силою 5-10 м/с.

Температура повітря вночі на Київщині складе 2-7 градусів тепла. Вдень очікується 11-16 градусів. У столиці температура вночі триматиметься на рівні 5-7 градусів тепла, а вдень підніметься до 12-14 градусів.