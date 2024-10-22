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Потепління до +19 та вітер: прогноз погоди в Україні на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

23 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність. При цьому буде без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Вітер змінить свій напрямок з південно-західного на північно-західний, швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.

Нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, а на узбережжі Чорного моря стовпчики термометрів можуть піднятися до 10 градусів. Вдень очікується помірне потепління - температура становитиме від 11 до 16 градусів, у південних областях - від 14 до 19 градусів.

Погода на Київщині

У Київській області також зберігатиметься невелика хмарність, але опадів не передбачається. Вітер, як і в решті регіонів, спочатку буде південно-західним, а потім зміниться на північно-західний із силою 5-10 м/с.

Температура повітря вночі на Київщині складе 2-7 градусів тепла. Вдень очікується 11-16 градусів. У столиці температура вночі триматиметься на рівні 5-7 градусів тепла, а вдень підніметься до 12-14 градусів.

Найближчі дощі очікуються із 28 жовтня. Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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