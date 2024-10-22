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Потепление до +19 и ветер: прогноз погоды в Украине на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

23 октября в Украине ожидается переменная облачность. При этом будет без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Ветер изменит свое направление с юго-западного на северо-западный, скорость ветра составит 5-10 м/с.

Ночная температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, а на побережье Черного моря столбики термометров могут подняться до 10 градусов. Днем ожидается умеренное потепление - температура составит от 11 до 16 градусов, в южных областях - от 14 до 19 градусов.

Погода в Киевской области

В Киевской области также будет сохраняться небольшая облачность, но осадков не предвидится. Ветер, как и в остальных регионах, сначала будет юго-западным, а затем сменится на северо-западный с силой 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в Киевской области составит 2-7 градусов тепла. Днем ожидается 11-16 градусов. В столице температура ночью будет держаться на уровне 5-7 градусов тепла, а днем поднимется до 12-14 градусов.

Ближайшие дожди ожидаются 28 октября. Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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Погода в Украине