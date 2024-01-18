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Потепління до +12, але не всюди. Синоптики розповіли, де буде мороз в Україні завтра

Фото: синоптики розповіли, де буде мороз в Україні 19 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У деяких регіонах України завтра буде тепло, подекуди навіть до +10...+12°. Але будуть і ті області, де зберігатимуться невеликі, але "мінуси".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Де буде тепло?

У південній частині, східних та Дніпропетровській областях дощі; температура вночі 1...6° тепла, вдень 4...9° тепла, на крайньому півдні країни до 12°.

В центральних областях значно холодніше, але з "плюсами" - 0...5° тепла.

Де збережеться мороз?

На решті території помірний дощ та мокрий сніг, на Закарпатті та в Карпатах значні, вдень у північній частині невеликі опади.

"Температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу", - додали в "Укргідрометцентрі".

Вітер в Україні буде південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вночі на сході країни подекуди пориви 15-20 м/с. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Погода в лютому 2024 в Україні

У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.

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