Суспільство Освіта Гроші Зміни

Потепліє перед холодом: прогноз погоди на другу половину тижня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на другу половину тижня (Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У найближчі два дні, 16 та 17 жовтня, в Україні переважатиме суха та тепліша погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, потужний антициклон, який тягнеться від Ісландії через Велику Британію, Німеччину та Польщу, блокуватиме доступ опадів, тому дощів і снігу не прогнозується.

Температура вночі залишатиметься низькою від +2 до +6 градусів, місцями можливі заморозки. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів, у північно-східних областях буде трохи холодніше - до +11 градусів. Синоптик радить водіям бути обережними через можливі тумани.

Похолодання

За прогнозом, вже у суботу, 18 жовтня почнеться похолодання та дощі у західних областях, а 19 жовтня опади та помітне зниження температури охоплять майже всю країну. Температура повітря вдень очікується від +5 до +9 градусів.

Погода в Україні

Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів про подальше похолодання в Україні, зміни погоди та ймовірність мокрого снігу.

Нагадаємо, що за прогнозом Діденко, невдовзі в Україні можливе потепління.

"За орієнтовним прогнозом, який потребуватиме уточнення, через вихідні, на наступні, 25-26 жовтня, може бути тепліше", - писала вона.

