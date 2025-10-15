Потепліє перед холодом: прогноз погоди на другу половину тижня

За даними синоптика, потужний антициклон, який тягнеться від Ісландії через Велику Британію, Німеччину та Польщу, блокуватиме доступ опадів, тому дощів і снігу не прогнозується.

Температура вночі залишатиметься низькою від +2 до +6 градусів, місцями можливі заморозки. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів, у північно-східних областях буде трохи холодніше - до +11 градусів. Синоптик радить водіям бути обережними через можливі тумани.



Похолодання

За прогнозом, вже у суботу, 18 жовтня почнеться похолодання та дощі у західних областях, а 19 жовтня опади та помітне зниження температури охоплять майже всю країну. Температура повітря вдень очікується від +5 до +9 градусів.