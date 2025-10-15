Потепліє перед холодом: прогноз погоди на другу половину тижня

У найближчі два дні, 16 та 17 жовтня, в Україні переважатиме суха та тепліша погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними синоптика, потужний антициклон, який тягнеться від Ісландії через Велику Британію, Німеччину та Польщу, блокуватиме доступ опадів, тому дощів і снігу не прогнозується.
Температура вночі залишатиметься низькою від +2 до +6 градусів, місцями можливі заморозки. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів, у північно-східних областях буде трохи холодніше - до +11 градусів. Синоптик радить водіям бути обережними через можливі тумани.
За прогнозом, вже у суботу, 18 жовтня почнеться похолодання та дощі у західних областях, а 19 жовтня опади та помітне зниження температури охоплять майже всю країну. Температура повітря вдень очікується від +5 до +9 градусів.
Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів про подальше похолодання в Україні, зміни погоди та ймовірність мокрого снігу.
Нагадаємо, що за прогнозом Діденко, невдовзі в Україні можливе потепління.
"За орієнтовним прогнозом, який потребуватиме уточнення, через вихідні, на наступні, 25-26 жовтня, може бути тепліше", - писала вона.