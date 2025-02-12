Потепліє, але не всюди. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні
Завтра, 13 лютого, в Україні трохи потепліє, але не всюди. До того ж ніч ще залишиться морозною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Очікується -6..-12 градусів, проте вдень температура повітря підвищиться до 0...+4 градусів. Лише в східних областях буде нижче, -1...-3 градусів", - розповіла синоптик.
Крім того, завтра в усіх наших областях опадів не очікується. У Києві 13 лютого без опадів, найближчої ночі -6...-8 градусів, завтра вдень близько 0.
Погода найближчими днями в Україні
Впродовж п'ятниці-суботи, 14-15 лютого, атмосферні фронти принесуть сніг.
"У п'ятницю потепліє вже повсюди, протягом дня 14лютого передбачається +1...+6 градусів. Проте це - ненадовго. Вже у суботу в Україні знову похолоднішає", - констатує Діденко.
У п'ятницю, 14 лютого, у столиці вдень потепліє до +1...+3 градусів, піде сніг. У суботу ще посніжить вночі та вранці, але температура повітря в Києві почне знижуватися.
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