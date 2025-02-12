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Потепліє, але не всюди. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Україна, Середа 12 лютого 2025 15:29
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Потепліє, але не всюди. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні Фото: синоптик дала прогноз на 13 лютого в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 13 лютого, в Україні трохи потепліє, але не всюди. До того ж ніч ще залишиться морозною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Очікується -6..-12 градусів, проте вдень температура повітря підвищиться до 0...+4 градусів. Лише в східних областях буде нижче, -1...-3 градусів", - розповіла синоптик.

Крім того, завтра в усіх наших областях опадів не очікується. У Києві 13 лютого без опадів, найближчої ночі -6...-8 градусів, завтра вдень близько 0.

Погода найближчими днями в Україні

Впродовж п'ятниці-суботи, 14-15 лютого, атмосферні фронти принесуть сніг.

"У п'ятницю потепліє вже повсюди, протягом дня 14лютого передбачається +1...+6 градусів. Проте це - ненадовго. Вже у суботу в Україні знову похолоднішає", - констатує Діденко.

У п'ятницю, 14 лютого, у столиці вдень потепліє до +1...+3 градусів, піде сніг. У суботу ще посніжить вночі та вранці, але температура повітря в Києві почне знижуватися.

Детальніше про погоду на поточному робочому тижні в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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