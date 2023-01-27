Потепліє, але місцями летітиме сніг. Яку погоду в Україні очікувати сьогодні

Сьогодні, 27 січня, в Україні буде тепла погода зі стабільними "плюсами". Місцями також слід очікувати невеликий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

Погода в Україні

"У денні години 27-го січня стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до +1...+4 градусів, в Криму до +4..+9 градусів", - розповіла вона.

Водночас вона додала, що сьогодні якісь серйозні опади малоймовірні.

"Хіба що на заході та півночі України часом передбачається невеликий сніг", - додала синоптик.

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У столиці, за прогнозом синоптика, сьогодні "пролітатиме незначний красивий сніжок".

"На дорогах ожеледиця. Вдень 0...+2", - констатувала вона.