Потепліє, але місцями летітиме сніг. Яку погоду в Україні очікувати сьогодні
Сьогодні, 27 січня, в Україні буде тепла погода зі стабільними "плюсами". Місцями також слід очікувати невеликий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Погода в Україні
"У денні години 27-го січня стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до +1...+4 градусів, в Криму до +4..+9 градусів", - розповіла вона.
Водночас вона додала, що сьогодні якісь серйозні опади малоймовірні.
"Хіба що на заході та півночі України часом передбачається невеликий сніг", - додала синоптик.
Погода в Києві
У столиці, за прогнозом синоптика, сьогодні "пролітатиме незначний красивий сніжок".
"На дорогах ожеледиця. Вдень 0...+2", - констатувала вона.
Нагадаємо, синоптик дала прогноз погоди на тиждень.
До того ж у Києві з початку січня оновлено вже 16 температурних рекордів.
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