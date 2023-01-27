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Потеплеет, но местами будет лететь снег. Какую погоду в Украине ожидать сегодня

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Украина, Пятница 27 января 2023 07:00
Потеплеет, но местами будет лететь снег. Какую погоду в Украине ожидать сегодня Фото: синоптик рассказала о погоде на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 27 января, в Украине будет теплая погода со стабильными плюсами. Местами также следует ожидать небольшой снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

"В дневные часы 27 января столбики термометров в большинстве областей поднимутся до +1...+4 градусов, в Крыму до +4..+9 градусов", - рассказала она.

В то же время она добавила, что сегодня какие-то серьезные осадки маловероятны.

"Разве что на западе и севере Украины временами предполагается небольшой снег", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

В столице, по прогнозу синоптика, сегодня "будет пролетать незначительный красивый снежок".

"На дорогах гололедица. Днем 0...+2", - констатировала она.

Напомним, синоптик дала прогноз погоды на неделю.

К тому же в Киеве с начала января обновлено уже 16 температурных рекордов.

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