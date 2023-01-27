Потеплеет, но местами будет лететь снег. Какую погоду в Украине ожидать сегодня

Сегодня, 27 января, в Украине будет теплая погода со стабильными плюсами. Местами также следует ожидать небольшой снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

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"В дневные часы 27 января столбики термометров в большинстве областей поднимутся до +1...+4 градусов, в Крыму до +4..+9 градусов", - рассказала она.

В то же время она добавила, что сегодня какие-то серьезные осадки маловероятны.

"Разве что на западе и севере Украины временами предполагается небольшой снег", - добавила синоптик.

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В столице, по прогнозу синоптика, сегодня "будет пролетать незначительный красивый снежок".

"На дорогах гололедица. Днем 0...+2", - констатировала она.