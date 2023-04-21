Потепліє, але буде дощити. Синоптик дала прогноз на вихідні

У найближчі вихідні, 22 та 23 квітня, в Україні трохи потепліє, але все одно йтимуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"В Україні вихідними очікується підвищення температури повітря. 22-23 квітня у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12...+18 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, лише завтра у східній частині, у Полтавській області та на Запоріжжі буде свіжіше, +9...+12 градусів.

"Дощі пройдуть у суботу помірніші на Лівобережжі, на решті території - місцями невеликі, із проясненнями", - зазначила синоптик.

У неділю переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі.

"Незначні дощі 23 квітня пройдуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму", - додала Діденко.

Погода у Києві

У столиці в суботу без істотних опадів, у неділю - суха погода.

"Температура повітря у столиці 22 квітня вночі +7, вдень +15 градусів. У неділю вночі вже навіть потепліє до +8...+10, а вдень до +15...+17 градусів", - додала синоптик.

Як повідомлялось, погода у Карпатах сьогодні, 21 квітня, погіршилася. Синоптики попереджають про небезпеку сходження снігових лавин.