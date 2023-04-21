ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Потепліє, але буде дощити. Синоптик дала прогноз на вихідні

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 12:51
Потепліє, але буде дощити. Синоптик дала прогноз на вихідні Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на вихідні 22-23 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У найближчі вихідні, 22 та 23 квітня, в Україні трохи потепліє, але все одно йтимуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"В Україні вихідними очікується підвищення температури повітря. 22-23 квітня у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12...+18 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, лише завтра у східній частині, у Полтавській області та на Запоріжжі буде свіжіше, +9...+12 градусів.

"Дощі пройдуть у суботу помірніші на Лівобережжі, на решті території - місцями невеликі, із проясненнями", - зазначила синоптик.

У неділю переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі.

"Незначні дощі 23 квітня пройдуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму", - додала Діденко.

Погода у Києві

У столиці в суботу без істотних опадів, у неділю - суха погода.

"Температура повітря у столиці 22 квітня вночі +7, вдень +15 градусів. У неділю вночі вже навіть потепліє до +8...+10, а вдень до +15...+17 градусів", - додала синоптик.

Як повідомлялось, погода у Карпатах сьогодні, 21 квітня, погіршилася. Синоптики попереджають про небезпеку сходження снігових лавин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни