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Потеплеет, но будет дождь. Синоптик дала прогноз на выходные

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 12:51
Потеплеет, но будет дождь. Синоптик дала прогноз на выходные Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные 22-23 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, в Украине немного потеплеет, но все равно будут идти дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В Украине в выходные ожидается повышение температуры воздуха. 22-23 апреля в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12...+18 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, только завтра в восточной части, в Полтавской и в Запорожской областях будет свежее, +9...+12 градусов.

"Умеренные дожди пройдут в субботу на Левобережье, на остальной территории - местами небольшие, с прояснениями", - отметила синоптик..

В воскресенье подавляющая часть Украины наконец-то окажется в сухом воздухе.

"Незначительные дожди 23 апреля пройдут только в восточных областях, в Запорожье и в Крыму", - добавила Диденко.

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В столице в субботу без существенных осадков, в воскресенье - сухая погода.

"Температура воздуха в столице 22 апреля ночью +7, днем +15 градусов. В воскресенье ночью уже даже потеплеет до +8...+10, а днем до +15...+17 градусов", - добавила синоптик.

Как сообщалось, погода в Карпатах сегодня, 21 апреля, ухудшилась. Синоптики предупреждают об опасности схождения снежных лавин.

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