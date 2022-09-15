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Потепление и значительные дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине ожидаются дожди и потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 15 сентября, все области Украины снова накроют дожди. При этом в некоторых регионах ожидается небольшое потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня сухо будет только в Крыму, на остальной территории нашей страны - дожди. На юге осадки будут умеренными, а в других областях прогнозируются значительные дожди.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Во всех регионах, кроме востока, ожидается потепление.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +9 +12 градусов, днем +17 +20;
  • на западе ночью +11 +14, а днем +18 +23 градуса;
  • в восточных областях ночью +10 +12 градусов, днем +17 +20;
  • на юге страны ночью +14 +16, а днем +23 +26 градусов;
  • в центральных областях ночью +11 +13 градусов, днем +18 +21.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня тоже будет влажная погода. Регион накроют дожди, ветер юго-западный до 12 м/с.

Температура ночью будет +10 + 12 градусов. Днем столбики термометров покажут до +17 +19 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, ожидать ли украинцам "бабьего лета" в конце сентября.

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