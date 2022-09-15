Потепление и значительные дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 15 сентября, все области Украины снова накроют дожди. При этом в некоторых регионах ожидается небольшое потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня сухо будет только в Крыму, на остальной территории нашей страны - дожди. На юге осадки будут умеренными, а в других областях прогнозируются значительные дожди.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Во всех регионах, кроме востока, ожидается потепление.
Температура воздуха составит:
В столице и Киевской области сегодня тоже будет влажная погода. Регион накроют дожди, ветер юго-западный до 12 м/с.
Температура ночью будет +10 + 12 градусов. Днем столбики термометров покажут до +17 +19 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали, ожидать ли украинцам "бабьего лета" в конце сентября.
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