Потепління і значні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні сухо буде лише в Криму, на іншій території нашої країни - дощі. На півдні опади будуть помірними, а в інших областях прогнозуються значні дощі.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У всіх регіонах, крім сходу, очікується потепління.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +9 +12 градусів, вдень +17 +20;

на заході вночі +11 +14, а вдень +18 +23 градуси;

у східних областях вночі +10 +12 градусів, вдень +17 +20;

на півдні країни вночі +14 +16, а вдень +23 +26 градусів;

у центральних областях вночі +11 +13 градусів, вдень +18 +21.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні теж буде волога погода. Регіон накриють дощі, вітер південно-західний до 12 м/с.

Температура вночі буде +10 +12 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +17 +19 градусів.