Потепління і значні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 15 вересня, всі області України знову накриють дощі. При цьому у деяких регіонах очікується невелике потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні сухо буде лише в Криму, на іншій території нашої країни - дощі. На півдні опади будуть помірними, а в інших областях прогнозуються значні дощі.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У всіх регіонах, крім сходу, очікується потепління.
Температура повітря складатиме:
У столиці та Київській області сьогодні теж буде волога погода. Регіон накриють дощі, вітер південно-західний до 12 м/с.
Температура вночі буде +10 +12 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +17 +19 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, чи очікувати українцям "бабиного літа" в кінці вересня.
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