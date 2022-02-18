Потепление и солнечная погода: прогноз на выходные

На эти выходные - 19, 20 февраля - в Украине будет солнечная погода. Кроме того, температура воздуха будет колебаться от +4 до +11.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
В этот день пол-Украины накроют дожди, а именно западные, центральные и северные области. В других регионах будет сухо. Температура воздуха составит:
В воскресенье дожди почти покинут Украину. Только на юге ожидаются дожди. На всей остальной территории переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:
Напомним, в Украине сегодня почти во всех областях будут дожди. Такая погода обойдет только Закарпатскую область.