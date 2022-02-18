Потепління та сонячна погода: прогноз на вихідні

На ці вихідні - 19, 20 лютого - в Україні буде сонячна погода. Крім того, температура повітря коливатиметься від +4 до +11.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
У цей день пів-України накриють дощі, а саме західні, центральні та північні області. В інших регіонах буде сухо. Температура повітря складе:
У неділю дощі майже покинуть Україну. Тільки на півдні очікуються дощі. На всій іншій території мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе:
Нагадаємо, в Україні сьогодні майже у всіх областях будуть дощі. Така погода омине тільки Закарпатську область.