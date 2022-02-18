RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Потепління та сонячна погода: прогноз на вихідні

Автор: Анастасія Рокитна

На ці вихідні - 19, 20 лютого - в Україні буде сонячна погода. Крім того, температура повітря коливатиметься від +4 до +11.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

19 лютого

У цей день пів-України накриють дощі, а саме західні, центральні та північні області. В інших регіонах буде сухо. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +4+9, а вночі -1+2,
  • на півночі вдень +4+6, а вночі -1+1,
  • на сході вдень +4+8, а вночі -1+1,
  • на півдні вдень +8+11, а вночі +1+3.
  • у центрі вдень +5+8, а вночі -1+1.

20 лютого

У неділю дощі майже покинуть Україну. Тільки на півдні очікуються дощі. На всій іншій території мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +4+7, а вночі +2+4,
  • на півночі вдень +4+6, а вночі +2+4,
  • на сході вдень +4+8, а вночі+3+5,
  • на півдні вдень +6+10, а вночі +3+6.
  • у центрі вдень +5+8, а вночі +2+4.

Нагадаємо, в Україні сьогодні майже у всіх областях будуть дощі. Така погода омине тільки Закарпатську область.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні