Дожди обойдут только одну область, тепло до +10. Прогноз погоды на сегодня
Фото: сегодня дожди обойдут только одну область (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня почти во всех областях будут дожди. Такая погода обойдет только Закарпатскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня дожди будут почти во всех регионах. Только в Закарпатской области будет сухо. Температура воздуха составит:
- на западе днем +4+9, а ночью 0+4,
- на севере днем +3+6, а ночью +3+5,
- на востоке днем +4 + 6, а ночью + 3 + 5,
- на юге днем +7+10, а ночью +3+6,
- в центре днем +4+7, а ночью +3+5.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня тоже небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +4+6, а ночью +1+3.