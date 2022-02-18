Дожди обойдут только одну область, тепло до +10. Прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня почти во всех областях будут дожди. Такая погода обойдет только Закарпатскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь Укргидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди будут почти во всех регионах. Только в Закарпатской области будет сухо. Температура воздуха составит:

на западе днем +4+9, а ночью 0+4,

на севере днем +3+6, а ночью +3+5,

на востоке днем +4 + 6, а ночью + 3 + 5,

на юге днем +7+10, а ночью +3+6,

в центре днем +4+7, а ночью +3+5.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тоже небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +4+6, а ночью +1+3.