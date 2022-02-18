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Дожди обойдут только одну область, тепло до +10. Прогноз погоды на сегодня

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 06:00
Дожди обойдут только одну область, тепло до +10. Прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня дожди обойдут только одну область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня почти во всех областях будут дожди. Такая погода обойдет только Закарпатскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди будут почти во всех регионах. Только в Закарпатской области будет сухо. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +4+9, а ночью 0+4,
  • на севере днем +3+6, а ночью +3+5,
  • на востоке днем +4 + 6, а ночью + 3 + 5,
  • на юге днем +7+10, а ночью +3+6,
  • в центре днем +4+7, а ночью +3+5.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тоже небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +4+6, а ночью +1+3.

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