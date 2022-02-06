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Потепление и снег: какой будет сегодня погода в Украине

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Украина, Воскресенье 06 февраля 2022 07:00
Потепление и снег: какой будет сегодня погода в Украине Фото: погода в Украине 6 февраля будет теплой со снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сегодня, 6 февраля, в восточных и западных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура 0-5 градусов тепла, на юге Одесской области 6-9 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу Ургідрометцентру, га дорогах северной половины местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, днем в западной части местами порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • на западе страны днем +2 +5 градусов, а ночью -1 +1 градусов;
  • в северных областях днем +2 +4 градусов, ночью -1 +1;
  • в центральных областях днем +2 +4 градусов, ночью -1 +1;
  • в восточных областях днем + 1 + 3 градусов, а ночью -5 -8;
  • на юге страны днем +3 +6 градусов, ночью -1 +1.

Потепление и снег: какой будет сегодня погода в Украине

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем 2-4 градусов тепла.

Потепление и снег: какой будет сегодня погода в Украине

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