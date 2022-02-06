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Потепління та сніг: якою буде сьогодні погода в Україні

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Україна, Неділя 06 лютого 2022 07:00
Потепління та сніг: якою буде сьогодні погода в Україні Фото: погода в Україні 6 лютого буде теплою зі снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сьогодні, 6 лютого, у східних та західних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів. Температура 0-5 градусів тепла, на півдні Одещини 6-9 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом Ургідрометцентру, га дорогах північної половини місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складе:

  • на заході країни вдень +2 +5 градусів, а вночі -1 +1 градусів;
  • у північних областях вдень +2 +4 градусів, вночі -1 +1;
  • у центральних областях вдень +2 +4 градусів, вночі -1 +1;
  • у східних областях вдень +1 +3 градусів, а вночі -5 -8;
  • на півдні країни вдень +3 +6 градусів, вночі -1 +1.

Потепління та сніг: якою буде сьогодні погода в Україні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0 градусів, вдень 2-4 градусів тепла.

Потепління та сніг: якою буде сьогодні погода в Україні

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