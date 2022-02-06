Потепління та сніг: якою буде сьогодні погода в Україні
Фото: погода в Україні 6 лютого буде теплою зі снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 6 лютого, у східних та західних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів. Температура 0-5 градусів тепла, на півдні Одещини 6-9 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом Ургідрометцентру, га дорогах північної половини місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складе:
- на заході країни вдень +2 +5 градусів, а вночі -1 +1 градусів;
- у північних областях вдень +2 +4 градусів, вночі -1 +1;
- у центральних областях вдень +2 +4 градусів, вночі -1 +1;
- у східних областях вдень +1 +3 градусів, а вночі -5 -8;
- на півдні країни вдень +3 +6 градусів, вночі -1 +1.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0 градусів, вдень 2-4 градусів тепла.