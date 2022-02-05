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Потепление и снег с дождем: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Украина, Суббота 05 февраля 2022 07:00
Потепление и снег с дождем: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: сегодня в Украине потеплеет, но будет идти снег с дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 5 февраля в Украине ожидается незначительное потепление. При этом почти всю страну охватит небольшой снег с дождем, а на западе - со шквалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в большинстве регионов страны на погоду будет влиять атмосферный фронт северного циклона Quenna, который будет двигаться с запада на восток и принесет пасмурную, влажную и немного ветреную погоду.

Гололедица все еще продержится в большинстве областей, усиленный ветер ожидается на западе страны.

В западных, северных и большинстве центральных областей небольшой снег, днем местами с дождем, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный (на востоке страны - северо-западный), 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-18 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • в западных областях днем +2 +5, ночью от -3 до +2 градусов;
  • на севере страны днем от -4 до +2 градусов, а ночью -2 -10;
  • в восточных областях днем -2 -5, ночью -5 -10;
  • на юге страны +2 +5 днем, а ночью -1 -7 градусов.
  • в центральных областях -3 +4 днем, ночью -2 -9.

Потепление и снег с дождем: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается небольшой снег, днем местами с дождем. На дорогах местами гололедица. Столбики термометра днем покажут 0 + 2 градуса, а ночью -6 -8.

Потепление и снег с дождем: прогноз погоды в Украине на сегодня

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на эти выходные (5-6 февраля).

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