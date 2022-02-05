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Потепління та сніг з дощем: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Україна, Субота 05 лютого 2022 07:00
Потепління та сніг з дощем: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: сьогодні в Україні потеплішає, але йтиме сніг з дощем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 5 лютого в Україні очікується незначне потепління. При цьому майже всю країну охопить невеликий сніг з дощем, а на заході - зі шквалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у більшості регіонів країни на погоду впливатиме атмосферний фронт північного циклону Quenna, який рухатиметься з заходу на схід і принесе хмарну, вологу та трохи вітряну погоду.

Ожеледиця, яка все ще утримується у більшості областей, посилений вітер очікується на заході країни.

У західних, північних та більшості центральних областей невеликий сніг, вдень місцями з дощем, на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південно-західний (на сході країни - північно-західний), 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • у західних областях вдень +2 +5, вночі від -3 до +2 градусів;
  • на півночі країни вдень від -4 до +2 градусів, а вночі -2 -10;
  • у східних областях вдень -2 -5, вночі -5 -10;
  • на півдні країни +2 +5 вдень, а вночі -1 -7 градусів.
  • у центральних областях -3 +4 вдень, вночі -2 -9.

Потепління та сніг з дощем: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується невеликий сніг, вдень подекуди з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень покажуть 0 +2 градуси, а вночі -6 -8.

Потепління та сніг з дощем: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні (5-6 лютого).

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