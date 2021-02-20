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Потепление и переменная облачность: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 20 февраля, в Украине осадков не предусматривают. Температура воздуха днем в стране будет от -7 до +4, а ночью столбики термометров в некоторых областях опустятся до -19.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +4, а ночью она будет от -8 до -1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -7 до +2, а ночью от -19 до -8.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -4 до +3, а ночью она будет в пределах -16 -11.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет без осадков. Температура воздуха днем будет от -3 до 0, а ночью от -16 до -12 градусов.


Напомним, в Украине на эти выходные придет потепление. Уже в субботу температура воздуха поднимется в западных областях, а в воскресенье - по всей стране.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах 20-21 февраля ожидаются снегопады. Спасатели предупредили о третьем уровне снеголавинной опасности.

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