Потепление и переменная облачность: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +4, а ночью она будет от -8 до -1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -7 до +2, а ночью от -19 до -8.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -4 до +3, а ночью она будет в пределах -16 -11.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет без осадков. Температура воздуха днем будет от -3 до 0, а ночью от -16 до -12 градусов.



