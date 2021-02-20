Потепління та мінлива хмарність: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні у західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +1 до +4, а вночі вона буде від -8 до -1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -7 до +2, а вночі від -19 до -8.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від -4 до +3, а вночі вона буде в межах -16 -11.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде без опадів. Температура повітря вдень буде від -3 до 0, а вночі від -16 до -12 градусів.



