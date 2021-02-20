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Потепління та мінлива хмарність: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 20 лютого, в Україні опадів не передбачають. Температура повітря вдень в країні спостерігатиметься від -7 до +4, а вночі стовпчики термометрів у деяких областях опустяться до -19.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні у західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +1 до +4, а вночі вона буде від -8 до -1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -7 до +2, а вночі від -19 до -8.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від -4 до +3, а вночі вона буде в межах -16 -11.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде без опадів. Температура повітря вдень буде від -3 до 0, а вночі від -16 до -12 градусів.


Нагадаємо, в Україну на ці вихідні прийде потепління. Вже у суботу температура повітря підніметься у західних областях, а в неділю - у всій країні.

Також РБК-Україна писало, що у Карпатах 20-21 лютого очікуються снігопади. Рятувальники попередили про третій рівень сніголавинної небезпеки.

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