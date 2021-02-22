Потепление во всех областях. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Уже сегодня в Украину пришло потепление. Тепло во всех областях, но на востоке идет снег.

В Украине будет тепло, во всех регионах "плюсовая температура". В южных областях до +9, а на западе страны и до +11. Снег передают лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На западе днем будет +4+11, а ночью -3-6. В северных и центральных областях днем +3+5, а ночью -1-6. В Киеве днем будет +3+5, а ночью до -2.