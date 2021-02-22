Потепління в усіх областях. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Вже сьогодні в Україну прийшло потепління. Тепло у всіх областях, але на сході йде сніг.
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
В Україні буде тепло, у всіх регіонах "плюсова температура". У південних областях до +9, а на заході країни й до +11. Сніг передають лише в Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.
На заході вдень буде +4+11, а вночі -3-6. У північних та центральних областях вдень +3+5, а вночі -1-6. У Києві вдень буде +3+5, а вночі до -2.
Вчора повідомлялось, що в Україні потепліло і сильні морози відійшли, але зранку ще холодно. У Донецькій, Полтавській та Сумській йде сніг, уже випало до 3 сантиметрів опадів.
Як писало РБК-Україна, що минулими вихідними у більшості областей України ще триматимуться сильні морози, зокрема, вночі термометри покажуть до -20 градусів.