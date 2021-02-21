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В Украине потеплело, но идет снег в трех областях

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 февраля 2021 09:01
В Украине потеплело, но идет снег в трех областях Фото: зима (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине потеплело и сильные морозы отошли, но утром еще холодно. В Донецкой, Полтавской и Сумской идет снег, уже выпало до 3 сантиметров осадков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В западных областях местами туман, на остальной территории страны без осадков.

Средняя температура воздуха на территории страны -2-4, в восточных и северных областях до -7-9.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в Донецкой и Черниговской области заснеженное; в Днепропетровской области наблюдается гололедица.

На перевальных участках дорог без осадков, только на Закарпатье местами туман. Покрытие дорог в основном мокрое, на Вишковском перевале местами заснеженное. Температура воздуха -3-5.

На дорогах государственного значения проводятся работы по расчистке проезжей части на всю ширину и обочин дорог от снега, ликвидации гололеда, снежных переметов и обработке покрытия дорог противогололедными материалами.

Напомним, на сегодня прогнозируют потепление до +8 в Украине, ночью температура может местами опуститься до -8.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет долгожданное потепление.

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