В Украине потеплело, но идет снег в трех областях
В Украине потеплело и сильные морозы отошли, но утром еще холодно. В Донецкой, Полтавской и Сумской идет снег, уже выпало до 3 сантиметров осадков.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
В западных областях местами туман, на остальной территории страны без осадков.
Средняя температура воздуха на территории страны -2-4, в восточных и северных областях до -7-9.
Состояние покрытия на дорогах государственного значения в Донецкой и Черниговской области заснеженное; в Днепропетровской области наблюдается гололедица.
На перевальных участках дорог без осадков, только на Закарпатье местами туман. Покрытие дорог в основном мокрое, на Вишковском перевале местами заснеженное. Температура воздуха -3-5.
На дорогах государственного значения проводятся работы по расчистке проезжей части на всю ширину и обочин дорог от снега, ликвидации гололеда, снежных переметов и обработке покрытия дорог противогололедными материалами.
Напомним, на сегодня прогнозируют потепление до +8 в Украине, ночью температура может местами опуститься до -8.
Также ранее сообщалось, что в Украину идет долгожданное потепление.