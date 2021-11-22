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Потепление после морозов со снегом: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Завтра в Украине резко похолодает, придут морозы и мокрый снег. Впрочем, до конца недели ожидается потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Укргидрометцентра.

Синоптики предупредили о резких погодных изменениях. Сегодня погода по всем областям все еще теплая и комфортная, уже завтра резко похолодает. Холодные воздушные массы придут с севера Скандинавии.

Также завтра во многих областях уже возможен мокрый снег, однако надолго он еще не задержится, ведь в конце этой недели в Украине снова потеплеет.

Завтра в Украине, кроме востока, местами небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5 мороза, днем от -1 мороза до +4 тепла, на Закарпатье +3+8 тепла; в южной части ночью +1+6 тепла, днем +4+9.

Напомним, Киев и другие регионы Украины накроет мокрым снегом.

Отметим, в Украине завтра значительно похолодает, днем ожидаются морозы и снег.

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