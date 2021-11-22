Киев и другие регионы Украины накроет мокрым снегом: где ухудшится погода

Погода в Украине завтра, 23 ноября, испортится. В западных и северных регионах Украины ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр .

В центральных областях и на востоке ожидается мокрый снег с дождем.

Согласно опубликованному прогнозу, завтра днем мокрый снег ожидается в Киеве, Сумской и Черниговской областях. На западе мокрый снег выпадет во Львовской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Напомним, ранее сообщалось, что с 22 по 26 ноября в Украине ожидается похолодание, а в ряде областей страны возможен мокрый снег.

Уже 23 ноября дневная температура в большинстве областей страны не превысит +2.