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Киев и другие регионы Украины накроет мокрым снегом: где ухудшится погода

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Понедельник 22 ноября 2021 13:56
Киев и другие регионы Украины накроет мокрым снегом: где ухудшится погода Фото: мокрый снег ожидается на севере и западе Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Погода в Украине завтра, 23 ноября, испортится. В западных и северных регионах Украины ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно опубликованному прогнозу, завтра днем мокрый снег ожидается в Киеве, Сумской и Черниговской областях. На западе мокрый снег выпадет во Львовской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В центральных областях и на востоке ожидается мокрый снег с дождем.

Киев и другие регионы Украины накроет мокрым снегом: где ухудшится погода

Фото: прогноз погоды на 23 ноября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что с 22 по 26 ноября в Украине ожидается похолодание, а в ряде областей страны возможен мокрый снег.

Уже 23 ноября дневная температура в большинстве областей страны не превысит +2.

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