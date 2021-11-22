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Потепління після морозів зі снігом: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Завтра в Україні різко похолодає, прийдуть морози та мокрий сніг. Втім, до кінця тижня очікується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Синоптики попередили про різкі погодні зміни. Сьогодні погода по всіх областях все ще тепла та комфортна, вже завтра різко похолоднішає. Холодні повітряні маси прийдуть з півночі Скандинавії.

Також завтра у багатьох областях вже можливий мокрий сніг, проте надовго він ще не затримається, адже наприкінці цього тижня в Україні знову потеплішає.

Завтра в Україні, крім північного сходу, місцями невеликий мокрий сніг та дощ; на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5 морозу, вдень від -1 морозу до +4 тепла, на Закарпатті +3+8 тепла; у південній частині вночі +1+6 тепла, вдень +4+9.

Нагадаємо, Київ та інші регіони України накриє мокрим снігом.

Зазначимо, в Україні завтра значно похолодає, вдень очікуються морози та сніг.

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