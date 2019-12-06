ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Потепління до +9 та нічні заморозки: прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 08:00
Потепління до +9 та нічні заморозки: прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні вдень потепліє до +4 градусів

Погода в Україні сьогодні, 6 грудня, відзначиться денним потеплінням до +9 градусів, а також нічними заморозками до -11. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Як прогнозують українські синоптики, сьогодні опадів в Україні очікувати не варто, вдень суттєво потепліє до +5...+7 градусів. У південних областях термометри вдень покажуть до +7...+9 градусів.

Вночі у центральних, східних та північних областях температура знизиться до -2...-4 градусів. У західних областях очікуються заморозки до -4...-6, а на Буковині та Закарпатті до -7...-11. На півдні вночі стовпчики термометрів триматимуться в межах 0...-2.

Потепління до +9 та нічні заморозки: прогноз на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні також опадів не прогнозують, вдень повітря прогріється до +2...+4 градусів. Вночі у столиці очікується невелике похолодання до -1...-3 градусів морозу. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Потепління до +9 та нічні заморозки: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше в "Укравтодорі" попередили водіїв про ожеледицю та сніг на автомобільних дорогах України. Ожеледиця та сніг можливі на автодорогах у Луганській, Івано-Франківській та Рівненській області.

В Україну йде антициклон: синоптик розповіла, коли снігопади відступлять Синоптик розповіла, коли в Україні настане потепління
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся