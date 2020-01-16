Потепление до +8: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Сегодня погода в Украине теплая, дождей и снега не будет, температура воздуха достигнет +8. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе Украины сегодня потеплеет. Днем +3+5, а ночью -2-4. В частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях температура воздуха днем достигла +6+8. В южных областях переменная облачность, днем +3+5, а ночью -1+1. В частности, в Одесской области ночью +2+4.

На востоке Украины тоже теплая погода. Днем +2+4, а ночью -2-4. В центральных и северных областях без осадков. Там днем температура воздуха составит +3+5, а ночью 0-2.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Дождей и снега не будет. Днем температура воздуха составит +1+3, а ночью 0-2.

Ранее сообщалось, что в четверг, 16 января, погода ожидается довольно прохладная, но солнечная и без осадков.

Напомним, в среду, 15 января, погода была без осадков, были туманы и морозы до -11 градусов.