Потепління до +8: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні погода в Україні тепла, дощів та снігу не буде, температура повітря досягне +8. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході України сьогодні потеплішає. Вдень +3+5, а вночі -2-4. Зокрема, у Львівській та Івано-Франківській областях температура повітря вдень досягла +6+8. У південних областях мінлива хмарність, вдень +3+5, а вночі -1+1. Зокрема, в Одеській області вночі +2+4.

На сході України теж тепла погода. Вдень +2+4, а вночі -2-4. У центральних та північних областях без опадів. Там вдень температура повітря складе +3+5, а вночі 0-2.

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці мінлива хмарність. Дощів та снігу не буде. Вдень температура повітря складе +1+3, а вночі 0-2.

Раніше повідомлялось, що у четвер, 16 січня, погода очікується досить прохолодна, але сонячна і без опадів.

Нагадаємо, у середу, 15 січня, погода була без опадів, були тумани та морози до -11 градусів.