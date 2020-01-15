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Туманы утром и морозы ночью до -11: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     15.01.2020 - 08:00
Туманы утром и морозы ночью до -11: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В большинстве регионов страны сегодня ожидаются туманы

Погода в Украине в среду, 15 января, будет без осадков, ожидаются туманы и морозы до -11 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так, ночью и утром в Карпатах, южных, восточных и большинстве центральных областей местами туман. Ветер преимущественно юго-западный (на юге страны - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью составит от +1 тепла до -4 градусов мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами от -6 до -11 градусов; днем +1... +6 тепла, в западных областях и на крайнем юге до +9 тепла.

В Киеве днем ожидается от +3 до +5 тепла без осадков. Ночью температура опуститься до -2 градусов, осадков также не ожидается. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Туманы утром и морозы ночью до -11: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 15 января (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в первый рабочий день недели в Украине будет без осадков.

Ранее в "Укравтодоре" водителей предупреждали о непогоды на дорогах.

В Украине объявили штормовое предупреждение Дожди, туман и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня
Новости Украины Гидрометцентр
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