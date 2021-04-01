Потепление до +19 и немного дождей: прогноз погоды на сегодня
Сегодня в Украине первый день апреля. Температура воздуха во всех регионах значительно поднялась.
Прогноз во всех регионах
Сегодня в западных областях будет дождь. Однако, температура воздуха днем составит +16+19, а ночью +3+8. В северных и центральных областях будет сухо и переменная облачность, днем будет +14+19, а ночью +2+8.
На востоке страны синоптики прогнозируют днем +13+15, а ночью до +4. В южных областях днем будет +12+16, а ночью +1+4.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня потеплеет до +19, ночью будет +6+8. В столице будет сухо и без осадков.
Ранее сообщалось, что погода в Украине принесет рекордное тепло уже 1 апреля, однако в некоторых регионах возможны дожди и даже грозы.
Напомним, в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла.