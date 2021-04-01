Потепление до +19 и немного дождей: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине первый день апреля. Температура воздуха во всех регионах значительно поднялась.

Прогноз во всех регионах

Сегодня в западных областях будет дождь. Однако, температура воздуха днем составит +16+19, а ночью +3+8. В северных и центральных областях будет сухо и переменная облачность, днем будет +14+19, а ночью +2+8.

На востоке страны синоптики прогнозируют днем +13+15, а ночью до +4. В южных областях днем будет +12+16, а ночью +1+4.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня потеплеет до +19, ночью будет +6+8. В столице будет сухо и без осадков.